Четверо российских дипломатов покинули Германию из-за «дела Скрипаля»

Германию покинули четыре российских дипломата, которых немецкое правительство решило выслать из-за обвинений России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российской посольство в Берлине.

«На выходных они покинули страну», — заявили в дипмиссии.

1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что решение Берлина выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» было принято «в знак солидарности с Великобританией» как «сигнал о единстве». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада. Помимо этого Лавров заявил, что страны Запада «отбросили все приличия» и «прибегают к откровенной лжи» и дезинформации, имея в виду Великобританию, США и «несколько стран, которые слепо за ними следуют».

Сергея Скрипаля, который в середине 2000-х был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что они были отравлены. Официальный Лондон обвинил в произошедшем Москву, однако российские власти все обвинения отрицают и требуют предоставить доказательства. Затем Британия приняла решение выслать из страны 23 российских дипломатов. Решение Лондона поддержали более 20 западных стран, в том числе США, Канада, Франция, Италия, Германия и Испания. Всего на родину в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 работавших за рубежом сотрудников дипмиссий России.