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В Россию вернулись все выдворенные из США дипломаты
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В Россию вернулись все выдворенные из США дипломаты
Политика, 14:10
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В Россию вернулись все выдворенные из США дипломаты
Все российские дипломаты, высланные Вашингтоном, вернулись в Москву на двух самолетах отряда «Россия». Считая и дипломатов, и членов семей, США покинул 171 человек
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Днем в воскресенье, 1 апреля, около 13:00, во Внуково приземлился второй самолет специального летного отряда «Россия», перевозивший российских дипломатов. На борту самолета находились дипломаты со своими семьями, в том числе россияне, работавшие в постпредстве в ООН в Нью-Йорке, передает «РИА Новости».

По данным сервиса Flightradar24 Ил-96-300 СЛО «Россия» с бортовым номером 96023, вылетевший из Нью-Йорка, приземлился во Внуково в 12:58. Этот борт остановился в Нью-Йорке после того, как забрал российских дипломатов в Вашингтоне.

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Второй борт «России» с номером 96018 приземлился во Внуково в 10:44. Этот самолет вылетел в Москву, не останавливаясь в Нью-Йорке.

Все российские дипломаты, высланные Вашингтоном, вернутся в Россию 31 марта по американскому времени, говорил посол России в США Анатолий Антонов. Вместе с членами семей штаты покинул 171 человек.

Поводом для высылки российских дипломатов стали обвинения России в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон утверждает, что Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения. Москва все обвинения отрицает.

Британия в качестве ответных мер 14 марта выслала 23 российских дипломатов, Россия ответила высылкой британских дипломатов в таком же количестве. Однако 22 марта 18 из 28 стран Евросоюза объявили о высылке работников российских дипмиссий, их поддержали США, Канада, Австралия, Украина и некоторые другие страны. Всего были высланы более 150 российских дипломатов. В конце этой недели МИД России объявил о зеркальных мерах на высылку дипломатов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США Россия , высылка дипломатов
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