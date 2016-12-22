Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,69 57,22 EUR Нал. 71,12 70,43 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6473,00 -547,00 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России
Лента новостей
Посол заявил о подозрениях в причастности Лондона к отравлению Скрипалей 16:46, Политика Чемпионат России по футболу. «Уфа» — «Зенит». Онлайн 16:30, Спорт Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России 16:21, Политика На Украине в игорном заведении произошел взрыв 16:08, Общество Власти Кузбасса предложили детский технопарк на месте «Зимней вишни» 15:44, Общество ФСБ обыскала входящую в «Сумму» Якутскую топливно-энергетическую компанию 15:37, Бизнес В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово» 15:28, Общество Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 15:25, РБК и Билайн Восемь граждан Киргизии госпитализированы после ДТП под Рязанью 15:07, Общество Глава МИД Испании призвал быть реалистами в отношениях с Россией 14:57, Политика Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу 14:47, Политика Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 14:24, РБК и Билайн Умер академик РАН Владимир Накоряков 14:16, Общество В Россию вернулись все выдворенные из США дипломаты 14:10, Политика Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории 14:03, Спорт Появилось видео пожара на складе завода в Ленобласти 13:48, Общество МЧС предложило проверять малый бизнес во время надзорных каникул 13:43, Общество Таджикская Somon Air приостановит ряд авиарейсов в Россию 13:21, Общество В МЧС рассказали о лавинообразном распространении огня по ТЦ в Кемерово 13:20, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:20, РБК и Билайн Синоптики пообещали «несильный дождь» в первый день апреля 12:46, Общество В ЛНР заявили о трех раненых при обстреле ВСУ медицинской машины 12:24, Общество В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово» 12:17, Общество Ибрагимович сделал дубль в первом матче в MLS 12:11, Спорт В Москве приземлился самолет с высланными из США дипломатами 12:09, Общество Коалиция США в марте понесла самые большие потери в Сирии и Ираке 11:44, Общество В Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода 11:33, Общество Цивилев рассказал о вступлении в должность в «тяжелый момент» 11:26, Политика
Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России
Отравление Скрипаля в Британии, 16:21
0
Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России
В последние годы из-за действий России страны Запада утратили к ней «много доверия», считает глава немецкого внешнеполитического ведомства. Однако Москва, по его мнению, необходима им как элемент поддержания международного порядка
Хайко Маас (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о том, что решение ФРГ выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» было принято «в знак солидарности с Великобританией» как «сигнал о единстве». Подобную сплоченность западных стран против России он назвал «важной», так как в последние годы доверие к Москве из-за ее действий, по мнению министра, было утрачено. Об этом Маас сообщил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

«Из-за поведения России к ней в последние годы, несомненно, было утрачено много доверия», — сказал Маас, заметив, однако, что в то же время Москва необходима странам Запада «как партнер».​ Это, как уверен глава немецкого внешнеполитического ведомства, нужно, «например, для разрешения региональных конфликтов и для [решения проблемы] разоружения». Кроме того, необходимость союза с Россией немецкий министр объяснил тем, что Москва является «важным элементом поддержания международного порядка».

«Поэтому мы открыты для диалога, и мы рассчитываем на то, что доверие [к российским властям] понемногу будет восстанавливаться», — заметил Маас, подчеркнув, что это, по его мнению, возможно только в случае, «если Россия к этому готова».

Зарубежные страны объявили о высылке 121 российского дипломата
Политика

О решении выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Германия объявила 26 марта. Тогда же подобные заявления сделали еще более 20 западных стран, в том числе США, Канада, Франция, Италия и Испания. Всего на родину в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 работавших за рубежом сотрудников дипмиссий России. Ранее аналогичную меру также предпринял Лондон. Великобританию тогда покинули 23 российских дипломата.

Сергея Скрипаля, который ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлию нашли без сознания в парке в Солсбери 4 марта. На следующий день премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое ранее разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как замечала Мэй, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности», по ее данным, была причастна Россия. В Москве эти обвинения неоднократно отрицали, а посол России в Великобритании Александр Яковенко даже предполагал, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ могли быть причастны британские спецслужбы.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия - Германия
Главное
ФСБ обыскала входящую в «Сумму» Якутскую топливно-энергетическую компанию Бизнес
Материалы по теме
Германия разрешила строительство «Северного потока-2» Бизнес
Посол России заявил о попытке США вербовать российских дипломатов Политика
В Россию вернулись все выдворенные из США дипломаты Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.