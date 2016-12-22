Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России

В последние годы из-за действий России страны Запада утратили к ней «много доверия», считает глава немецкого внешнеполитического ведомства. Однако Москва, по его мнению, необходима им как элемент поддержания международного порядка

Хайко Маас (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о том, что решение ФРГ выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» было принято «в знак солидарности с Великобританией» как «сигнал о единстве». Подобную сплоченность западных стран против России он назвал «важной», так как в последние годы доверие к Москве из-за ее действий, по мнению министра, было утрачено. Об этом Маас сообщил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

«Из-за поведения России к ней в последние годы, несомненно, было утрачено много доверия», — сказал Маас, заметив, однако, что в то же время Москва необходима странам Запада «как партнер».​ Это, как уверен глава немецкого внешнеполитического ведомства, нужно, «например, для разрешения региональных конфликтов и для [решения проблемы] разоружения». Кроме того, необходимость союза с Россией немецкий министр объяснил тем, что Москва является «важным элементом поддержания международного порядка».

«Поэтому мы открыты для диалога, и мы рассчитываем на то, что доверие [к российским властям] понемногу будет восстанавливаться», — заметил Маас, подчеркнув, что это, по его мнению, возможно только в случае, «если Россия к этому готова».

О решении выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Германия объявила 26 марта. Тогда же подобные заявления сделали еще более 20 западных стран, в том числе США, Канада, Франция, Италия и Испания. Всего на родину в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 работавших за рубежом сотрудников дипмиссий России. Ранее аналогичную меру также предпринял Лондон. Великобританию тогда покинули 23 российских дипломата.

Сергея Скрипаля, который ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлию нашли без сознания в парке в Солсбери 4 марта. На следующий день премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое ранее разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как замечала Мэй, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности», по ее данным, была причастна Россия. В Москве эти обвинения неоднократно отрицали, а посол России в Великобритании Александр Яковенко даже предполагал, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ могли быть причастны британские спецслужбы.​