Лавров обвинил западные страны в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада «отбросили все приличия» и «прибегают к откровенной лжи» и дезинформации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».



Он добавил, что имеет в виду Великобританию, США и «несколько стран, которые слепо за ними следуют». Лавров отметил, что во времена «классической холодной войны» были «какие-то правила, какие-то приличия соблюдались».

Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на том, что любые обвинения и утверждения должны быть обоснованы фактами. «А когда фактов нет, прибегают к шагам, начинают срывать зло на дипломатах, которые, собственно, по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей», — посетовал министр иностранных дел.



Глава МИД России сказал, что Великобритания, которая обвиняет российские власти в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не сможет уйти от ответов по этому делу. Лавров заявил, что в Лондоне «заигрались».



В Лондоне считают, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии стоят российские власти. В Москве все обвинения отрицают и требуют предъявить доказательства. Британия и вслед за ней более 20 стран, включая США, объявили персонами нон грата более 100 российских дипломатов.

