Захарова анонсировала высылку 50 британских дипломатов из России

Более 50 сотрудников британской дипмиссии будут высланы из России в качестве ответной меры на решение Лондона выслать российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — заявила Захарова. Накануне МИД России объявил о зеркальных мерах против Великобритании и западных стран, которые выслали российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

В МИД был вызван посол Великобритании в России Лори Бристоу для выражения протеста. Также власти России приняли решение сократить число работающих в стране британских дипломатов и уравнять с количеством сотрудников российской дипмиссии, оставшихся на территории Соединенного Королевства.

МИД Британии назвал «прискорбным» решение Москвы, но не отказался от своих обвинений в адрес Кремля. По словам пресс-секретаря британского МИДа, Россия допустила «вопиющее нарушение международного права и Конвенции по запрещению химического оружия».

Власти Великобритании считают Россию виновной в отравлении Скрипалей, из Лондона были выдворены 23 российских дипломата. В ответ из России выслали такое же количество британских дипломатов, также было принято решение о прекращении работы генконсульства королевства в Петербурге и Британского совета. В ответ Британия намерена закрыть российского торговое представительство в Лондоне, сообщают источники газеты The Telegraph.