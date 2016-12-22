Австралия предупредила своих граждан об антизападных настроениях в России

Министерство иностранных дел Австралии предупредило своих граждан, которые планируют поехать в Россию, об антизападных настроениях в этой стране. Об этом говорится в рекомендации для путешествующих, которая опубликована на сайте австралийского МИД.



«Из-за усиления политической напряженности, вам нужно быть готовы к антизападным заявлениям или оскорблениям», — говорится в сообщении. Кроме того, в МИД посоветовали своим гражданам быть бдительными, избегать мест, где проходят акции протеста или демонстрации, а также не обсуждать публично те или иные политические события.

В Австралии призывают своих граждан быть крайне осторожными во время путешествий по России. МИД советует вообще не посещать Северный Кавказ, а также обдумать свои планы посетить российские регионы, которые граничат с Донецкими и Луганскими областями.

В субботу, 31 марта, российское посольство в Великобритании выпустило предупреждение для российских граждан о рисках преследования в Британии. В дипломатическом представительстве отметили, что в Соединенном Королевстве есть «высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий», которые могут быть направлены в отношении россиян.

Также в посольстве допустили, что граждан России могут «по надуманным предлогом» задерживать, чтобы провести допросы и обыски при въезде и выезде в страну. В российском представительстве допустили изъятие документов, а также компьютеров и телефонов. В посольстве посоветовали россиянам ​«взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту». ​

Отношения между Россией и Великобритании накалились после того, как Лондон заявил о причастности российских властей к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва все обвинения отрицает. В марте Британия приняла решение выслать 23 российских дипломата из страны, на что Россия ответила зеркально. Затем в знак солидарности российских дипломатический представителей выдворили со своих территорий около 30 стран, в том числе США, Канада, Украина, Австралия и некоторые члены Европейского союза. В МИД России в ответ на эти действий анонсировали высылку из страны более 50 британских дипломатов.