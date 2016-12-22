Самолет с высланными дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Отравление Скрипаля в Британии, 04:09
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Самолет с высланными дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет с российскими дипломатическими сотрудниками, высланными из США, и их семьями вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.
Ранее два самолета специального летного отряда «Россия», на которых находятся российские дипломатические представители, вылетели из Вашингтона в Москву. Соединенные Штаты покинули 60 российских дипломатов и члены их семьи. Всего в общей сложности 171 человека. Оба самолета приземлятся в Москве, утром в воскресенье, 1 апреля.
Вашингтон принял решение выслать из страны 48 дипломатов из дипучреждений и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН. Такое решение было принято в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В субботу, 31 марта, российские представители покинули территорию США. Кроме того, в этот же день по решению американских властей прекратило свою работу генеральное консульство России в Вашингтоне.
В ответ на действия США в России приняли ответные меры. Так российский МИД решил выслать из страны 60 американских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Оно прекратило свою работу 31 марта. В этот же день американские сотрудники консульства покинули его здание.