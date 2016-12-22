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Посольство предупредило россиян о рисках преследования в Великобритании
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Посольство предупредило россиян о рисках преследования в Великобритании
Отравление Скрипаля в Британии, 21:08
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Посольство предупредило россиян о рисках преследования в Великобритании
Посольство России в Британии предупредило россиян о «высокой вероятности преследования» со стороны британских правоохранителей на фоне «антироссийских настроений». Дипломаты советуют взвесить целесообразность поездок в страну
Фото: Gustavo Valiente / Zuma / Global Look Press

Посольство России в Великобритании предупредило россиян о рисках преследования в Соединенном Королевстве. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что не исключают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и спецслужб страны к владельцам российских паспортов. «Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — считают в посольстве. По словам дипломатов, могут быть предъявлены требования к изъятию и проверке компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, электронных носителей, в том числе на основании британского антитеррористического законодательства.

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Кроме того, правоохранительные органы страны могут изъять документы, удостоверяющие личность, допустили в диппредставительстве. «Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов», — говорится в сообщении. В посольстве рекомендовали избегать конфликтных ситуаций с жителями Великобритании. Дипломаты также посоветовали российским гражданам ​«взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту». ​

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Отношения между Лондоном и Москвой обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта без сознания были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. По мнению британских властей, к отравлению Скрипалей причастна Москва. Кремль, в свою очередь, неоднократно отвергал эти обвинения.

Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 23 британских дипломата. Позже в знак солидарности с Лондоном российских сотрудников дипмиссий решили выслать почти 30 стран, в том числе США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Молдавия и ряд стран Европейского союза. Российские власти расценили такие меры как следствие​ «антироссийской кампании» Лондона.

МИД России 30 марта объявил европейским послам о зеркальных мерах из-за «дела Скрипаля». На следующий день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что из России будут высланы более 50 сотрудников британской дипмиссии.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Великобритания , Посольство , преследование
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