Болгария решила не высылать российских дипломатов

Из Болгарии не будут высланы российские дипломаты. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов после заседания, посвященного «делу Скрипаля», сообщает телеканал BTV.

Болгария продемонстрировала полную солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля», сказал он, добавив​, что София должна поддерживать канал связи с Россией. По мнению Лондона, за отравлением экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии стоит Россия. Москва все обвинения отрицает.

Борисов 27 марта отозвал посла в Москве Бойко Коцева для консультаций. Всего более 20 стран приняли решение о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей. Борисов отметил, что Коцев вернется в Москву через неделю.

В России назвали действия западных стран «провокационным жестом» и пообещали дать ответ. В МИД России 30 марта вызвали глав дипломатических миссий стран, которые выслали российских дипломатов. Им вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах со стороны Москвы. Юлия Скрипаль 29 марта пришла в сознание, 30 марта она смогла самостоятельно начать есть и пить.