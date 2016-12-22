МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер

В МИД России 30 марта вызваны руководители дипломатических миссий стран, «предпринявших недружественные действия» в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за так называемого «дела Скрипалей», говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, говорится в сообщении.

В МИД России уже побывали послы Великобритании Лори Бристоу, Франции и Германии Сильви Берманн и Рюдигер фон Фрич, сообщил ТАСС.

Представители посольств Польши и Финляндии сообщили РБК, что в течение дня их послов пригласили в МИД. В посольстве Эстонии от комментариев отказались.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в отношении стран, объявивших о высылке российских дипломатов по «делу Скрипалей», будут приняты зеркальные меры.

29 марта в МИД России было объявлено послу США Джону Хантсману, что в ответ на высылку из США 60 российских дипломатов и закрытие российского генконсульства в Сиэттле Россия вышлет такое же число дипломатов и закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Ранее, после того как Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов, МИД сообщил о высылке такого же числа британских дипломатов и закрытии в России Британского совета — организации, занимающейся развитием культурных связей.

Всего о высылке российских дипломатов объявили 25 европейских государств — 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия, Грузия, США, Канада и Австралия.

Бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Специалисты диагностировали отравление нервно-паралитическим агентом. По утверждению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, это было боевое отравляющее вещество «Новичок» российского производства. Москва причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.