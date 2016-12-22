Болгария отозвала посла в России для консультаций

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отозвал посла в Москве Бойко Коцева для проведения консультаций. Об этом говорится на сайте болгарского кабмина.

«Бойко Борисов провел телефонный разговор с послом Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцевым. Они обсудили в том числе «дело Скрипаля» и реакцию на него в России, Евросоюзе и международном сообществе», — сказано в заявлении.

Накануне, 26 марта, более 20 стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

14 марта 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» выслал Лондон. В результате глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом западных стран меры в отношении России «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории». В Москве подобные действия назвали «провокационным жестом» и пообещали ответные меры. МИД подчеркивал, что российская сторона до сих пор не получила достаточной информации об инциденте в Солсбери.