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Словакия отозвала посла из России после отравления Скрипаля
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Словакия отозвала посла из России после отравления Скрипаля
Отравление Скрипаля в Британии, 15:11
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Словакия отозвала посла из России после отравления Скрипаля

Братислава решила отозвать для консультаций своего посла в России Петра Припутена из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает The Slovak Spectator.

Глава МИДа отметил, что позиция Словакии по этому делу остается недвусмысленной. «Мы выражаем нашу полную солидарность с Соединенным Королевством, которое мы считаем своим стратегическим союзником и партнером», — сказал Лайчак. Он добавил, что Словакия осуждает нападение на Сергея Скрипаля и его дочь с использованием химического вещества.

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По его словам, Братислава «будет внимательно следить за процессом». «После рассмотрения всех соответствующих фактов мы будем готовы предпринять дальнейшие действия», — подчеркнул Лайчак.

27 марта премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава намерена обойтись без «театральных жестов» и не будет торопиться с высылкой российских дипломатов.

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Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был найден отравленным на улице британского Солсбери 4 марта. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Великобритания считает, что использованное вещество «Новичок» было разработано в СССР, а к отравлению причастна Россия. Москва свою причастность отрицает. При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «Новичок» мог попасть в Великобританию из Чехии, США, Словакии и Швеции. Позицию Лондона, выславшего 23 российских дипломата, поддержали свыше 20 стран, из которых теперь должны уехать более 100 сотрудников российской дипмиссии.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , отзыв посла , Словакия , Мирослав Лайчак
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