В США объяснили молчание Трампа о «деле Скрипаля» в беседе с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп не стал беседовать 20 марта по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным на тему «дела Скрипаля», поскольку не хотел «заранее уведомлять» президента о планах по высылке дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон в эфире телеканала CNN.

«Как часто говорил президент Трамп, он не телеграфирует о своих шагах или ударах, когда он принял решение действовать», - заявил Энтон.

Трамп 20 марта позвонил Путину и поздравил его с переизбранием. Звонок Трампа Путину раскритиковали лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и сенатор-республиканец Джон Маккейн. В ответ Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама также поздравлял Путина с победой на выборах, добавив, что «ладить с Россией и другими – это хорошо, а не плохо».

В Вашингтоне 26 марта приняли решение о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников постпредства России при ООН, а также объявили о закрытии генконсульства в Сиэтле. Выдворение дипломатов произошло в знак солидарности с Британией, которая ранее также выслала 23 сотрудника российской дипмиссии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Британии возлагают ответственность за отравление россиян на Москву, в России отрицают эти обвинения. Всего российских дипломатов выслали более 20 стран. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва даст ответ на «хамство» западных стран.