Премьер Словакии объяснил нежелание высылать российских дипломатов

Словакия намерена обойтись без «театральных жестов» и не будет торопиться с высылкой российских дипломатов. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини, передает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию канала Teraz.Sk.

«Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия», — подчеркнул он. Пеллегрини добавил, что реальных доказательств вины России пока нет.

Пеллегрини напомнил, что высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. «Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни», — сказал он.

Накануне более 20 стран мира объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Великобритания выслала 23 сотрудников российской дипмиссии 14 марта. Россия ответила зеркальными мерами.

​Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, проживавший в Великобритании, был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Вместе с ним в больницу попала его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала причиной отравления разработанное в России нервно-паралитическое вещество «Новичок», а виновницей случившегося — Россию.