МИД допустил причастность спецслужб Британии к «делу Скрипаля»

В ведомстве подчеркнули, что Москва будет рассматривать этот инцидент как покушение на жизнь российских граждан «в результате крупнейшей политической провокации», если не получит «убедительных доказательств обратного»

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МИД России заявил о возможной причастности спецслужб Великобритании к «делу Скрипаля», так как Лондон не заинтересован в том, чтобы установить исполнителей преступления в британском городе Солсбери. Об этом говорится в заявлении МИДа, размещенном на сайте ведомства.

«Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании», — заявили в министерстве.

«Поведение британских властей вызывает множество вопросов», — отметили в МИДе. «Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших», — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать этот инцидент как покушение на жизнь российских граждан. «Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации», — добавили в министерстве.

«Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан», — напомнил МИД.

В качестве примера, помимо отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ведомство привело «отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное «самоубийство» Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова».

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены на улице в городе Солсбери. Оба они были без сознания. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в Советском Союзе. Она также обвинила Россию в причастности к отравлению. Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Позже Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, Москва приняла ответные меры. Позицию Лондона поддержали более 20 стран, которые также объявили, что высылают сотрудников дипломатических миссий России — всего это решение коснется более 100 человек.