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Кремль отказался комментировать поведение властей Кемерово после пожара
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Кремль отказался комментировать поведение властей Кемерово после пожара
Пожар в торговом центре в Кемерово, 12:35
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Кремль отказался комментировать поведение властей Кемерово после пожара

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался прокомментировать поведение властей города Кемерово и Кемеровской области, которые отказались выйти к собравшимся на стихийный митинг из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» жителям города. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На вопрос о том, как относится Кремль к поведению губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который не вышел к собравшимся напротив администрации жителям региона, а также к словам вице-губернатора Цивилева, который упрекнул родственника погибших в пожаре в «пиаре на крови», Песков отослал к заявлению президента Владимира Путина, которое он сделал во время разговора с «инициативной группой граждан, кемеровчан». В частности, он повторил слова президента, что «какие-то решения и оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно, главное детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом давать какие-то оценки». «Больше я сказать не могу, да, наверное, и не буду», — добавил пресс-секретарь президента.

Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж Еще 4 фото
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На уточняющий вопрос Песков прямо сказал, что Кремль не будет комментировать поведение кемеровских властей.

Жители Кемерово, включая родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», вышли на стихийный митинг 27 марта. Они требовали провести прозрачное расследование трагедии, назвать точное число погибших, призвать виновных к ответу, а также отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева, чиновников городской и областной администраций. Из чиновников к собравшимся вышли мэр города Илья Середюк, первый заместитель губернатора Владимир Чернов и вице-губернатор Сергей Цивилев. Последний заявил одному из участников митинга, у которого в огне погибли жена и дети, что тот «пиарится на трагедии». Однако затем чиновник извинился за свои слова и встал перед собравшимися на колени.

Тулеев с горожанами общаться не стал. В разговоре с прилетевшим в тот же день президентом Владимиром Путиным он назвал митингующих «бузотерами» и заявил, что там нет родственников погибших, а присутствуют оппозиционные активисты, спекулирующие на трагедии. Вице-губернатор Чернов 28 марта назвал митинг «попыткой дискредитации властей» и отметил, что среди собравшихся было «очень много подогретой молодежи».

В среду стало известно, что вице-губернатора Кузбасса Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину сняли с должностей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. К настоящему моменту удалось опознать тела 27 человек. Для опознания оставшихся требуется генетическая экспертиза.

Теги: Дмитрий Песков , Кемерово , Пожар
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