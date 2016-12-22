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Вице-губернатор назвал митинг в Кемерово попыткой дискредитации властей
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Вице-губернатор назвал митинг в Кемерово попыткой дискредитации властей
Пожар в торговом центре в Кемерово, 09:59
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Вице-губернатор назвал митинг в Кемерово попыткой дискредитации властей
В акции, которая прошла во вторник в Кемерово, участвовала «подогретая молодежь», утверждает первый вице-губернатор области Владимир Чернов. По его словам, собравшиеся сами не понимали, что они там делали
Владимир Чернов  (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

В митинге на площади Советов в Кемерово, где жители города требовали от властей прозрачного расследования причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня», наказания виновных и отставки местных властей, принимала участие «подогретая молодежь», заявил первый вице-губернатор области Владимир Чернов.

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти... Очень много было подогретой молодежи», — сказал Чернов, добавив, что люди вышли на площадь «совсем не понимая, что они там делают».

Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Накануне, 27 марта, в Кемерово прошел стихийный митинг, который продлился в общей сложности более десяти часов. В нем, по разным данным, принимали участие от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. Во время митинга присутствующие скандировали «Правду!», «В отставку!», и «Где Тулеев?!» (губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. — РБК), требовали раскрыть данные о точном числе погибших во время пожара и наказать виновных. Инициативная группа горожан посетила кладбище, морг и хладокомбинат, однако свидетельств того, что жертв на самом деле больше, чем официально объявили власти, не нашла.

Видео: РБК

Жители Кемерово вышли на митинг с требованием отставки Тулеева
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Политические лозунги на митинге в Кемерово, как пояснил РБК участник инициативной группы горожан Мирсад Керимов, выкрикивала отдельная группа людей. «Мы собирались для того, чтобы добиться правды и справедливости. Но какие-то странные люди начали орать про [президента России Владимира] Путина, Тулеева, Сирию, Донбасс. Забыли, ради чего мы собрались», — рассказал он.

По словам Керимова, кто-то из выкрикивавших политические лозунги прорвался к микрофону и к концу митинга, когда инициативная группа вернулась после проверки моргов, «народ был уже совсем сумасшедший».

О том, что люди вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации, «потому что хотели узнать правду», РБК также сообщил другой член инициативной группы в Кемерово, Андрей Васильченко. «Я не берусь отвечать за слова вице-губернатора, жители города туда поехали, чтобы найти ответы на вопросы», — сказал он, напомнив, что к собравшимся вышел мэр города Илья Середюк. «Он спросил, чего мы хотим. Мы как члены инициативной группы, в которую попал и я, сказали, что хотим посетить морги, чтобы убедиться в правдивости официальных сводок», — заметил Васильченко, подчеркнув, что «были, конечно, люди, которые требовали отставки, которые выкрикивали нецензурную брань». «Ведь толпа людей была очень большая», — сказал он.

Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ
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Пожар в «Зимней вишне» начался днем в воскресенье, 25 марта, потушить его удалось только на следующий день.

По последним данным, жертвами пожара в ТЦ стали 64 человека, еще 67 пострадали.

27 марта в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин, который провел встречу с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором региона Аманом Тулеевым и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Во время этой встречи Тулеев заявил, что в Кемерово после пожара начала действовать оппозиционная группа, которая пытается спекулировать на трагедии. Губернатор отметил, что среди них нет родственников погибших, а только те, «кто постоянно бузотерят». «На горе на людском начали оппозиционные силы, они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, в жилой сектор, сегодня человек 200», — заявил он.

Тулеев также заявил, что считает своей задачей не допустить «вот такого, что творится». «Того, что это воронье пытается на чужом горе спекулировать и добиваться непонятно каких целей», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.

Прощание с жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж Еще 4 фото
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Авторы: Наталья Демченко, Ольга Агеева, Егор Губернаторов.
Теги: Кемерово , митинг , Владимир Чернов , Аман Тулеев
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