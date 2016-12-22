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Замгубернатора Кемеровской области отправили в отставку после пожара в ТЦ
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Замгубернатора Кемеровской области отправили в отставку после пожара в ТЦ
Пожар в торговом центре в Кемерово, 11:46
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Замгубернатора Кемеровской области отправили в отставку после пожара в ТЦ
В Кемеровской области сняли с должности Алексея Зеленина, который был заместителем губернатора Амана Тулеева. Своего поста лишилась также начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина
Алексей Зеленин (Фото: keminfo.ru)

Заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Зеленин был руководителем аппарата администрации региона. По данным агентств, место Зеленина займет Ольга Турбаба — первый заместитель главы города Кемерово.

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Кроме того, как сообщают собеседники агентств, с должности сняли также начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину. Место Лопатиной займет ее заместитель Валентина Назимок.

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В главном управлении по работе со СМИ администрации Кемеровской области РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. «У нас такой информации нет», — сообщил РБК собеседник в управлении.

25 марта в Кемерово начался крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ, где располагались детские аттракционы и три кинозала. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 67 человек пострадали. Потушить пожар удалось только на следующий день.

На место трагедии прилетел президент России Владимир Путин. Во время встречи с инициативной группой граждан он заявил, что все виновные будут найдены и наказаны.

В ходе встречи Путину задали вопрос, планирует ли он отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. На это президент ответил, что «под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии».

Он также заявил, что для начала в ситуации надо разобраться, «точно определить, кто в чем виноват». По его словам, правоохранительные органы «пройдут по всей цепочке» — от тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто отвечал за безопасность в ТРЦ.

«Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», — сказал тогда президент.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подозреваемыми по нему пока проходят пять фигурантов: помимо управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежды Судденок это арендатор помещения, в котором, предположительно, возникло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также работник ЧОПа.

Авторы: Наталья Демченко, Илья Немченко.
Теги: Кемерово
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