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Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР
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Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР
Политика, 09:21
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Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР

Вновь избранный председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном озвучил четыре принципа развития отношений между Пекином и Пхеньяном. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Во-первых, продолжать отдавать предпочтение контактам на высшем уровне <...>. Во-вторых, полностью задействовать проверенный временем ценный опыт стратегического сотрудничества <...>. В-третьих, активно совершенствовать принципы мирного сотрудничества <...>. В-четвертых, укреплять китайско-корейскую дружбу на уровне народов двух стран. Две стороны должны наладить межличностные контакты, в том числе, на уровне молодежи», — изложил содержание принципов председатель КНР.

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О том, что первым зарубежным визитом Ким Чен Ына с момента его прихода к власти стала поездка в Китай, агентство Bloomberg узнало 26 марта. В Пекине северокорейский лидер находится с 25 по 28 марта. Это стало возможным на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове и в преддверии переговоров между Сеулом и Пхеньяном 29 марта, а также грядущих северокорейско-американских переговоров. Официальным поводом для визита Ким Чен Ына в Китай стало переизбрание председателя КНР Си Цзиньпина.

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Ким Чен Ын не покидал территории КНДР с 2011 года, когда он унаследовал пост главы государства от своего отца — Ким Чен Ира. В молодости северокорейский лидер некоторое время жил под чужим именем в Швейцарии.

Ситуация вокруг Северной Кореи обострилась, после того как в 2017 году Пхеньян испытал новые типы баллистических ракет с увеличенной дальностью, которые позволят нанести удар по всей территории США. Кроме того, КНДР испытала водородную бомбу, завершив, по заявлению Пхеньяна, «создание государственных ядерных сил».

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В ответ СБ ООН ужесточил экономические санкции в отношении КНДР, запретив экспорт северокорейского угля, железной руды, свинца и морепродуктов, импорт нефтепродуктов, новые совместные предприятия с Пхеньяном и увеличение использования северокорейской рабочей силы. Отдельные страны, в первую очередь США, ввели дополнительные персональные санкции против северокорейских граждан и организаций, подозреваемых в деятельности, связанной с ядерной и ракетной программами КНДР. С января 2018 года Северная Корея продемонстрировала готовность к переговорам, возобновив контакты с Южной Кореей.

Теги: Си Цзиньпин , Ким Чен Ын , КНДР , Китай
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