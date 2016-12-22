Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Фоторепортаж

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с женой Ли Соль Чжу

совершил свой первый зарубежный визит за последние семь лет, с момента прихода к власти в 2011 году. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который назвал прошедшие переговоры «искренними и дружественными».

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай стал его первым выездом за рубеж с момента прихода к власти в 2011 году. Поводом для поездки в Пекин стало переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Официально о визите не объявлялось. В начале недели в центре Пекина были усилены меры безопасности, а во вторник в сторону железнодорожного вокзала города проехал кортеж без опознавательных знаков. После этого СМИ сообщили, что вокзал

покинул спецпоезд из Северной Кореи. На встрече лидеры КНДР и КНР обсудили ситуацию в мире и на Корейском полуострове и заявили о готовности поддерживать дружбу между их странами Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече заявил о принципах развития отношений между Китаем и КНДР. В частности, он отметил, что необходимо «продолжать отдавать предпочтение контактам на высшем уровне» и «активно совершенствовать принципы мирного сотрудничества». Ким Чен Ын также объявил о намерении изменить отношения с Южной Кореей в сторону кооперации и воссоединения и о желании провести американо-северокорейский саммит По итогам визита Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь приехать в Китай. В ответ лидер КНДР пригласил председателя КНР в Пхеньян.