Небензя назвал досадной высылку российских дипломатов из миссии при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «очень досадным и недружественным шагом» выдворение 12 сотрудников российского постпредства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва разочарована поведением Вашингтона. Он отметил, что в России ожидали возможной высылки дипломатов, но «рассчитывали на здравый смысл». Антонов также заявил, что выразит жесткий протест действиям США.

Всего из США были высланы 60 сотрудников российских дипмиссий, включая главу Российского центра науки и культуры в Вашингтоне. Кроме того, американские власти объявили о закрытии генконсульства России в Сиэтле.

К США присоединились многие страны Евросоюза, Канада и Украина — в общей сложности были выдворены более 100 российских дипломатов. Высылку произвели в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне считают, что Россия несет ответственность за нападение на россиян с применением нервно-паралитического вещества. Британия выдворила 23 российских дипломата.

В МИД России в ответ также выслали 23 британских дипломата, прекратили работу Британского совета и потребовали закрыть консульство королевства в Петербурге.

Внешнеполитическое ведомство собирается дать ответ на действия зарубежных стран. В Кремле также подтвердили, что дадут зеркальный ответ на высылку дипломатов. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, за отравлением Скрипалей стоят Британия и США.