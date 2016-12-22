Захарова рассказала о «своей истории со Слуцким»

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандал с обвинениями депутата Госдумы Леонида Слуцкого в харассменте, рассказала об инциденте, который произошел между ними несколько лет назад. Об этом она сообщила в интервью «Эху Москвы».

По словам Захаровой, это случилось «года четыре назад», во время «питерского форума» (Петербургский международный экономический форум. — РБК), в кафе по итогам одного из мероприятий. Она начала общаться с несколькими людьми, однако в этот момент в помещение вошел Слуцкий. «И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: «Эй, девушка, что ты говоришь!» Ну, какие-то такие вещи очень странные», — сообщила Захарова.

По словам представителя МИДа, она решила ответить на замечание Слуцкого. «Я говорю: «Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю?» И дальше произошла такая вещь: он перестал. Меня что тогда поразило — что после этого ни разу в жизни, хотя, еще раз говорю, меня тогда никто не знал и так далее, ни разу в жизни он не позволял себе ничего подобного, никаких вот таких вещей, которые даже двояко можно было трактовать», — рассказала представитель МИДа.

Захарова также отметила, приведя еще один пример из личного профессионального опыта, что при домогательствах и унизительном отношении на работе следует жестко обозначить свое неприятие подобного поведения. «Если я это буду пропускать и не отвечать, тогда эти люди не будут понимать, а что не так», — подчеркнула она.

В то же время Захарова посоветовала воздержаться от всяких коллективных заявлений и действий на счет харассмента.

В конце февраля три журналистки на условиях анонимности рассказали телеканалу «Дождь» о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам Госдумы, депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заявил РБК, что подобная информация является «бредом», и допустил подачу иска на обвинивших его в харассменте. Первой о домогательствах Слуцкого​ открыто заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе в конце февраля. Затем о неподобающем поведении депутата Госдумы заявила продюсер «Дождя» Дарья Жук. Наконец, третьей журналисткой, назвавшей себя пострадавшей от домогательств Слуцкого, оказалась корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

Во вторник, 6 марта, экс-журналистка газеты «Коммерсантъ» Анастасия Каримова, заявила, что «сталкивалась с домогательствами депутатов Госдумы», но каких-то конкретных имен на назвала.