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Депутат Слуцкий ответил на сообщения о домогательствах к журналисткам
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Депутат Слуцкий ответил на сообщения о домогательствах к журналисткам
Харассмент-гейт, 23 фев, 11:49
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Депутат Слуцкий ответил на сообщения о домогательствах к журналисткам
Член фракции ЛДПР счел «бредом» сообщения о сексуальных домогательствах к журналисткам парламентского пула. Ранее три девушки рассказали «Дождю» о приставаниях депутата
Леонид Слуцкий (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с РБК назвал «бредом» сообщения о том, что он домогался к нескольким сотрудницам СМИ. Ранее три журналистки парламентского пула на условиях сохранения анонимности​ рассказали телеканалу «Дождь» о неподобающем поведении депутата.

«Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для «Дождя», впрочем, это обычная практика», — считает Слуцкий.

Информацию о приставаниях парламентария «Дождь» получил от трех журналисток. Продюсер одного из телеканалов сообщила, что столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его в эфир. Другая рассказала, что депутат домогался ее в 2017 году в своем кабинете, куда она пришла, чтобы задать вопросы по международной повестке.

Кроме того, еще одна собеседница канала заявила, что не стала предавать огласке домогательства Слуцкого из страха потерять работу в Госдуме.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на вопросы журналистов в эфире «Дождя» заявил, что «ничего не слышал» о домогательствах Слуцкого к журналисткам. «Первый раз слышу. Обязательно с ним побеседую, узнаю. Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе», — предположил он. А после добавил, что не считает это поведение нормальным.

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Заместитель председателя Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя в своем Twitter обвинения в адрес Слуцкого, заявил, что от имени фракции планируется поставить вопрос о лишении аккредитации в Госдуме для журналистов «Дождя». «Считаю обвинения в домогательствах грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением», — написал он.

​​Проблема сексуального насилия в политике и шоу-бизнесе стала широко освещаться в прессе после публикации скандального расследования The New York Times осенью 2017 года о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. В материале рассказывалось что он в течение 30 лет домогался в общей сложности ​нескольких десятков актрис и представителей киноиндустрии. Позднее вскрылся еще ряд случаев харрасмента с участием известных политиков, бизнесменов и звезд индустрии развлечений.

Авторы: Мария Кокорева, Любовь Алтухова.
Теги: Леонид Слуцкий , домогательства
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