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Продюсер «Дождя» пожаловалась на домогательства Слуцкого в комиссию Думы
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Продюсер «Дождя» пожаловалась на домогательства Слуцкого в комиссию Думы
Политика, 01 мар, 22:20
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Продюсер «Дождя» пожаловалась на домогательства Слуцкого в комиссию Думы

Продюсер «Дождя» Дарья Жук направила письмо на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы, в котором пожаловалась на домогательства со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом она заявила в обращении к депутату, опубликованном на сайте «Дождя». Также Жук сообщила, что она была одной из журналисток, которые анонимно обвинили депутата в непристойном поведении.

«Я надеюсь, что вы понесете справедливое наказание. Разве не стыдно — работать в парламенте и так низко себя вести?» — сказала продюсер «Дождя». Она рассказала, что Слуцкий домогался до нее осенью 2014 года.

Продюсер «Дождя» рассказала, что Слуцкого она позвала на новостной эфир, и он пришел, но, когда она пригласила его на другую программу, он стал говорить с ней на «ты» и утверждал, что придет в студию, если продюсер пойдет с ним на ужин. Журналистка отметила, что никак не отреагировала, но Слуцкий все-таки пришел на программу. «Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо», — рассказала продюсер. Она добавила, что ей было страшно и неприятно. В результате на эфир Слуцкого проводил ее коллега, и больше она с главой думского комитета не контактировала.

Слуцкий допустил рост своего авторитета после обвинений в домогательствах
Политика

О домогательствах со стороны Слуцкого сообщал «Дождь» 22 февраля. Телеканалу об этом инциденте рассказали на условиях анонимности три журналистки парламентского пула. Они сообщили, что депутат делал им непристойные предложения, приглашал к себе домой и добивался физического контакта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что сообщения о домогательства Слуцкого «не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет». Он добавил, что данную проблему нужно решать в правовом поле и определять виноватых, когда одна сторона предъявляет обвинение другой, «было бы неправильно». Володин отметил, что про истории о домогательствах он слышит впервые. «Но, как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах», — заметил спикер Госдумы.

Сам Слуцкий сообщил, что история с обвинениями в домогательствах «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила». Он также отверг все обвинения в домогательствах и сказал, что будет исходить из того, что «эта заказуха погасла и кончилась».

Теги: Леонид Слуцкий , домогательства , телеканал «Дождь»
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