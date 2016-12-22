В Госдуме порекомендовали журналисткам «одеваться поприличнее»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, комментируя скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого, посоветовала работающим в нижней палате парламента журналисткам «одеваться поприличнее». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она призвала журналисток «не ходить с голыми пупками», поскольку это государственное учреждение. Плетнева также поддержала слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее призвал журналисток «менять работу», если им «опасно работать в Думе». «Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить», — подчеркнула Плетнева.

«Я уверена, что Слуцкий человек воспитанный, очень грамотный, интеллектуал большой, занимается международными вопросами и к женщинам относится всегда с теплотой», — сказала Плетнева. По ее словам, иногда он может «пошутить», добавив, что никогда не поверит в то, «чтобы он оскорблял женщину».

На прошлой неделе заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук публично обвинили депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Позднее к ним присоединилась корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова. Женщины направили жалобы в думскую комиссию по этике.

Слуцкий в разговоре с РБК назвал обвинения в свой адрес «бредом». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в партии «нет никаких домогательств к женщинам», пообещав разобраться в ситуации после президентских выборов.