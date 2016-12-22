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Жириновский отверг возможность домогательств со стороны членов ЛДПР
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Жириновский отверг возможность домогательств со стороны членов ЛДПР
Политика, 27 фев, 16:08
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Жириновский отверг возможность домогательств со стороны членов ЛДПР
«В ЛДПР не курят, не употребляют алкоголь и никаких домогательств к женщинам», — утверждает Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что не намерен до выборов заниматься скандалом, связанным с обвинениями его однопартийца Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Всеми другими вопросами буду заниматься только 19 марта, в ближайшие три недели буду заниматься только выборами», — сказал он, отвечая на вопрос о том, говорил ли он со Слуцким об обвинениях.

«В ЛДПР не курят, не употребляют алкоголь и никаких домогательств к женщинам», — добавил Жириновский. По его словам, если окажется, что Слуцкий кого-то домогался, то «решение будет в пользу женщин».

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При этом, по словам лидера либерал-демократов, он пока не верит в обвинения. «Вызывает подозрения, если с его стороны были какие-то домогательства, чего ждали, когда будут выборы, чтобы задать мне вопрос. Почему не обращались к нему с претензиями, почему не обращались в комиссию по этике?» — отметил он.

«Наконец, я никогда ничего подобного за ним не замечал. Так что все вопросы будем решать только 19 марта после выборов. Идти на поводу у журналистов, бросать кампанию и подсматривать, кто там к кому приставал, не буду. Приставали к вам — заявите об этом. Не заявляете — значит, провокация», — резюмировал Владимир Жириновский.

22 февраля телеканал «Дождь» сообщил о якобы имевших место случаях сексуальных домогательств со стороны председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого к девушкам. О случаях домогательств телеканалу на условиях анонимности рассказали три работающие в Госдуме журналистки.

Слуцкий обвинения категорически опроверг, назвав их «бредом». По словам депутата, он «оставляет за собой право обратиться в суд».

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Владимир Жириновский , Леонид Слуцкий , Госдума , харассмент
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