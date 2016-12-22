Турция создаст в районе Идлиба 9 лагерей для расселения 170 тыс. человек

Турция создаст девять лагерей для расселения 170 тыс. человек вблизи сирийского Идлиба на севере Сирии. Это территории, которые перешли под контроль турецких вооруженных сил (TSK) и «Свободной сирийской армии» (FSA) после операции «Щит Евфрата» на востоке и севере Сирии. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкого МИДа Хами Аксоя.

Турецкая армия вошла на территорию провинции Идлиб 8 октября. Правительство Турции утверждало, что операция необходима для создания там (по согласованию с Россией и Ираном) одной из четырех зон деэскалации конфликта в Сирии и что передвижение военной техники координируется с Россией. В ходе операции турецкие военные продвинулись вглубь Сирии на 30 км.

Официальный Дамаск отрицательно отнесся к турецкой операции и считает ее «жестокой агрессией», которая «нарушает суверенитет Сирии», заявлял МИД страны. ​

Курдское ополчение контролирует Африн с июля 2012 года. Сейчас территории с юга от города подконтрольны Дамаску и вооруженной оппозиции, а с севера — и востока — турецким военным. В августе 2016 года Турция вела боевую операцию в Африне «Щит Евфрата» против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и курдских «террористов». Благодаря ей турецкие части взяли под контроль участок сирийской границы, отрезали курдов в Африне от остальной части сирийского Курдистана и выбили ИГ из города Эль-Баб. Операция завершилась 30 марта 2017 года. Несмотря на это, турецкая армия все еще находится на территории Сирии, поскольку Турция не прекратила военную активность в этой стране.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов PYD/PKK («Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана», считаются террористической в Турции). В ней задействованы турецкая армия и оппозиционные сирийские союзники Анкары. Официальный Дамаск счел действия Турции вооруженной агрессией и пожаловался в Совет Безопасности ООН. В январе 2016 года Сирия уже направляла жалобу в Совбез на регулярное нарушение ее границ Турцией.​