Сирия пожаловалась в ООН на регулярное нарушение границ со стороны Турции

МИД Сирии направил в ООН послания «о непрекращающейся агрессии и нарушениях режимом Турции границ САР». Заявление ведомства приводит агентство Sana.

Два идентичных послания накануне были направлены генсеку ООН и председателю Совбеза организации. В них говорится, что действия Турции противоречат всем нормам международного права и уставу ООН.

«В течение пяти лет турецкий режим совершает агрессивные акции против Сирии и поддерживает бандформирования, способствуя проникновению на ее территорию наемников из различных стран мира», — заявили в МИДе.

В дипломатическом ведомстве потребовали от Турции «немедленного прекращения агрессивных действий против суверенитета страны и безопасности сирийского народа». Совбезу, в свою очередь, следует «положить конец агрессивным акциям против Сирии, которые также представляют угрозу безопасности региона и мира в целом», добавили в дипломатическом ведомстве.

Сегодня турецкие военные нанесли удар по территории Сирии, сообщал канал NTV со ссылкой на свой источник. Снаряд был выпущен из систем залпового огня по позициям, откуда ранее нанесли удар по школе на юге Турции. По данным Reuters, турецкую школу обстреляли с территории, подконтрольной «Исламскому государству» (запрещено в России). Агентство не уточнило, являлась ли школа целью исламистов.

По данным The Wall Street Journal, в январе Турция попросила США обучить и вооружить суннитских повстанцев в Сирии, чтобы те могли охранять ее южные границы. Переговоры по этому вопросу велись с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом, отмечает издание. Пентагон пока обдумывает предложение Анкары.