Кадыров пригласил латышей в гости в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на введение против него персональных санкций в Латвии пригласил всех жителей страны в гости в республику. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы как люди, воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню», — написал он.

Кадыров добавил, что «ну очень расстроен» в связи с запретом въезда в Латвию и «не находит себе места» из-за этого. «И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию», — иронично написал он.

«Я знаю, что сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же еще остается делать моське?» — подчеркнул глава Чечни.

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Twitter, что подписал закон, запрещающий въезд в страну 49 гражданам, попавшим в «список Магнитского». По его словам, тем самым Латвия «посылает сигнал, что для нее важны верховенство закона и защита прав человека». Резолюция сейма с перечислением имен опубликована в правительственной газете Latvijas Vestnesis. Помимо Кадырова в санкционный список попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и депутат Государственной думы Андрей Луговой.