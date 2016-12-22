Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 69,98 +0,23 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9763,50 +549,70 MOEX 2320,47 +0,38% RTS 1286,02 +0,04% Brent 65,14 -0,53% DJIA 25409,69 +0,29% Nasdaq 7587,47 +0,35% FTSE 7217,88 -0,09%
Делегация КНДР в последний момент отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Делегация КНДР в последний момент отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане
Политика, 21 фев, 04:05
0
Делегация КНДР в последний момент отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане
Пхеньян в последний момент отменил встречу своей делегации на Играх в Пхёнчхане с вице-президентом США Майком Пенсом. Делегацию Северной Кореи на Олимпиаде возглавляет сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон (в центре) в составе делегации КНДР. 9 февраля 2018 года (Фото: Kyodo / Reuters)

Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с официальными лицами из Северной Кореи, в том числе с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, однако северокорейская делегация в последний момент отменила встречу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу аппарата вице-президента Ника Айерса.

По его словам, КНДР запланировала встречу «в надежде на то, что вице-президент смягчит свое послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады». Но после того как Пенс осудил факты нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, «они отказались от встречи или, возможно, никогда по-настоящему не были заинтересованы в том, чтобы сесть [за стол переговоров]».

В Госдепе США заявили, что Пенс хотел использовать встречу c представителями КНДР для того, чтобы «вынудить Северную Корею отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы». «Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью», — сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Пенс 7 февраля заявил, что власти США намерены ввести против КНДР «самые жесткие и более решительные [санкции], чем когда бы то ни было». «Мы продолжим изолировать КНДР до тех пор, пока она не откажется от своих ядерной и ракетной программ раз и навсегда», — заявил Пенс во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт 7 февраля заявляла, что американская делегация не планирует встречаться с представителями Северной Кореи во время Игр. На следующий день стало известно, что северокорейская делегация также отказалась провести встречу с представителями США на Олимпиаде в Пхёнчхане.

229 девушек из КНДР и другие: кто поддерживает сборные на Олимпиаде Еще 7 фото
Фотогалерея

Вместе с тем в начале января заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин сообщил, что представители США и Северной Кореи могут встретиться на зимней Олимпиаде. Я полагаю, что как спортсмены, которые будут принимать участие в Играх, они, конечно, будут взаимодействовать с представителями других стран, а также обмениваться идеями и взглядами. Это очень позитивно», — заявлял Голдстин.

Пенс рассказал о смене тактики США по взаимодействию с КНДР
Политика

Пенс 12 февраля заявил об изменении тактики Вашингтона против Пхеньяна. Теперь США намерены оказывать «максимальное давление» на Северную Корею, при этом США согласны на проведение переговоров. «Давление не закончится, пока они [КНДР] не будут делать того, что, по мнению американо-южнокорейского альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации. Но, если они хотят сесть за стол переговоров, то мы готовы», — заверил вице-президент. Лидер КНДР Ким Чен Ын еще в начале января сообщал, что республика способна пережить 100 лет дипломатических и экономических санкций.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: КНДР , Майк Пенс , Пхёнчхан , зимние Олимпийские игры
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Пенс рассказал о смене тактики США по взаимодействию с КНДР Политика
Тиллерсон рассказал о «большой дубине» для принуждения КНДР к переговорам Политика
Президент Южной Кореи провел встречу с делегацией из КНДР в Сеуле Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.