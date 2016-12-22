Делегация КНДР в последний момент отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане

Пхеньян в последний момент отменил встречу своей делегации на Играх в Пхёнчхане с вице-президентом США Майком Пенсом. Делегацию Северной Кореи на Олимпиаде возглавляет сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон (в центре) в составе делегации КНДР. 9 февраля 2018 года (Фото: Kyodo / Reuters)

Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с официальными лицами из Северной Кореи, в том числе с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, однако северокорейская делегация в последний момент отменила встречу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу аппарата вице-президента Ника Айерса.

По его словам, КНДР запланировала встречу «в надежде на то, что вице-президент смягчит свое послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады». Но после того как Пенс осудил факты нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, «они отказались от встречи или, возможно, никогда по-настоящему не были заинтересованы в том, чтобы сесть [за стол переговоров]».

В Госдепе США заявили, что Пенс хотел использовать встречу c представителями КНДР для того, чтобы «вынудить Северную Корею отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы». «Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью», — сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Пенс 7 февраля заявил, что власти США намерены ввести против КНДР «самые жесткие и более решительные [санкции], чем когда бы то ни было». «Мы продолжим изолировать КНДР до тех пор, пока она не откажется от своих ядерной и ракетной программ раз и навсегда», — заявил Пенс во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт 7 февраля заявляла, что американская делегация не планирует встречаться с представителями Северной Кореи во время Игр. На следующий день стало известно, что северокорейская делегация также отказалась провести встречу с представителями США на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Вместе с тем в начале января заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин сообщил, что представители США и Северной Кореи могут встретиться на зимней Олимпиаде. Я полагаю, что как спортсмены, которые будут принимать участие в Играх, они, конечно, будут взаимодействовать с представителями других стран, а также обмениваться идеями и взглядами. Это очень позитивно», — заявлял Голдстин.

Пенс 12 февраля заявил об изменении тактики Вашингтона против Пхеньяна. Теперь США намерены оказывать «максимальное давление» на Северную Корею, при этом США согласны на проведение переговоров. «Давление не закончится, пока они [КНДР] не будут делать того, что, по мнению американо-южнокорейского альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации. Но, если они хотят сесть за стол переговоров, то мы готовы», — заверил вице-президент. Лидер КНДР Ким Чен Ын еще в начале января сообщал, что республика способна пережить 100 лет дипломатических и экономических санкций.