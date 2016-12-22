Ким Чен Ын заявил о способности КНДР пережить 100 лет санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что модель северокорейской экономики позволит стране хоть 100 лет жить в режиме международных санкций

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Выступая в Академии наук КНДР, Ким Чен Ын отметил важность существования в Северной Корее экономической модели, основой которой является опора на собственные силы, сообщает агентство ЦТАК. «Благодаря созданию научного и технического потенциала перед нами нет непреодолимых трудностей, пусть даже вражеские санкции продлятся на 10 или 100 лет», — сказал лидер страны.

Ким Чен Ын поблагодарил сотрудников Академии наук, которые «работают в непростых условиях, но постоянно трудятся ради повышения уровня жизни трудящихся».

8 января ЕС расширил санкции против КНДР. В черный список попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц, имена которых не раскрываются.

Между тем власти Южной Кореи по итогам прошедших в начале месяца переговоров с Пхеньяном заявили, что могут временно снять санкции с КНДР на время зимних Олимпийских игр, которые должны в феврале пройти в Пхёнчхане. Это, по мнению Сеула, должно облегчить приезд северокорейской делегации на соревнования.

11 января президент России Владимир Путин назвал Ким Чен Ына победителем в текущем этапе конфликта вокруг Корейского полуострова. «Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника», — сказал глава российского государства.