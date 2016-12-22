Пенс рассказал о смене тактики США по взаимодействию с КНДР

Вице-президент США Майк Пенс рассказал об изменении тактики США по взаимодействию с КНДР: теперь Вашингтон намерен одновременно оказывать «максимальное давление» на страну и при этом соглашаться на переговоры. Об этом Пенс рассказал в интервью Washington Post.

По словам вице-президента, он обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое сперва начнет Республика Корея и потенциально продолжат Соединенные Штаты.

«Дело в том, что давление не закончится, пока они [КНДР] не будут делать того, что, по мнению американо-южнокорейского альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации», — пояснил вице-президент. «Но, если они хотят сесть за стол переговоров, то мы готовы», — продолжил он.

Как отмечает газета, это важное изменение в позиции Белого дома, которая раньше заключалась в том, чтобы через максимальное давление принудить Пхеньян к реальным уступкам. И только потом Вашингтон планировал напрямую взаимодействовать с режимом, в том числе вести переговоры.

Пенс рассказал также, что до встречи с Мун Чжэ Ином часто созванивался с американским президентом Дональдом Трампом, а у Вашингтона и Сеула были противоположные взгляды на решение конфликта. «Но в ходе переговоров произошел прорыв», — пояснил политик, отметив, что глава Южной Кореи пообещал донести до Пхеньяна, что санкции не будут ослабляться только ради переговоров.

Еще на прошлой неделе Пенс пообещал ввести против КНДР «жесточайшие» за всю историю санкции. По словам вице-президента, КНДР — «самый тиранический и деспотический режим в мире». В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине января заявлял, что его страна сможет пережить даже 100 лет дипломатических и экономических ограничений.