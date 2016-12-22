Украина потребовала у России отремонтировать и вернуть корабли из Крыма

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль заявил, что действия Киева по вопросу возвращения кораблей из Крыма обратно в собственность Украины являются правильными, передает «Укринформ».

Заместитель главы СНБО Александра Турчинова считает, что Россия «по-пиратски захватила эти корабли». «Они (Россия. — РБК) в международном суде за это ответят. Через суд отдадут — отремонтированные в таком состоянии, в котором захватили», — подчеркнул Коваль.

По его словам, десантный корабль «Константин Ольшанский» неоднократно выходил под российским флагом. «Они (Россия. — РБК) загоняли этот корабль, они сделали наши корабли донорами — разобрали их. А сейчас хотят нам вернуть», — сказал украинский чиновник.

В начале января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику из Крыма, которые остались там после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. «Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — отметил Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда сказал, что это решение является «жестом доброй воли».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на заявление Путина предложил Москве «вместе с флотом вернуть Крым».​ В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Путина «трюком».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украина не признает итоги голосования.