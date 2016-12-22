В Совфеде объяснили нежелание Украины забирать военную технику из Крыма

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности передать Украине военную технику из Крыма.

По его словам, Украина не хочет забирать свою военную технику, потому что она знает, в каком плачевном состоянии она находилась еще до возвращения Крыма в Россию.

«Техника была попросту брошена, они отказываются от металлолома, который им не нужен, но хотят обернуть все в такую красивую обертку», — заявил он. Джабаров добавил, что Крым — это часть России. «Это решили не в Москве и Киеве, а решил народ Крыма», — отметил сенатор.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РБК, что власти Украины должны сами проявлять интерес к возвращению своей военной техники.

«То имущество, которое принадлежало Украине, нам не нужно, и было такое заявление со стороны России — пожалуйста, забирайте. Потому что до этого много раз Украина говорила об аннексии имущества. Они какое обращение ждут? Было заявление, есть посольство, есть соответствующие службы, которые должны со стороны Украины проявлять интерес, кто еще за них это будет делать?» — заявил Чепа.

11 января Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику из Крыма. В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился со встречным предложением — вместе с флотом вернуть Крым.

Министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский заявил РБК, что «все, что осталось от Украины, — полный хлам». «Президент сделал жест доброй воли, чтобы они забрали весь этот металлолом отсюда», — добавил он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Путина передать Украине военную технику из Крыма «трюком».