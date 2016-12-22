Климкин назвал трюком предложение России передать Украине военную технику

В Киеве полагают, что возможная передача военной техники с полуострова, о которой говорил Владимир Путин, — попытка показать, что между двумя странами идет диалог о статусе Крыма

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Стрелецкой бухте (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал предложение президента России Владимира Путина передать Украине военную технику из Крыма «трюком». Его заявление приводит «Украинская правда».

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — сказал министр.

Климкин напомнил, что по Гаагской конвенции о правилах ведения войны (по итогам двух конференций в Гааге о правилах ведения войны в 1899 и 1907 годах было принято 16 конвенций и четыре декларации; министр имел в виду одну из них — Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны) оружие возвращается только после заключения мира (в тексте конвенции отмечается, что возврат производится с возмещением убытков; Россия и Украина не объявляли друг другу войны).

Климкин добавил, что Украина не получала от России никаких дипломатических нот на тему возвращения военной техники.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму. Корабли, по его словам, могли бы быть переданы в Одессе. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ предложил России «вместе с флотом вернуть Крым». Киев, заявил чиновник, готов принять полуостров «в ближайшее время».

13 января замглавы Генштаба Украины Игорь Романенко заявил, что полагает, что Россия могла заминировать часть украинской военной техники. «Я просто вспоминаю для себя опыт после Второй мировой войны, когда корабли ВМС Италии и Германии по репарации отдавались в том числе и Советскому Союзу», — добавил он. Сенатор Франц Клинцевич посоветовал ему «лучше молчать».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украина не признает итоги голосования и считает полуостров аннексированным.