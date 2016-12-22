Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и самолеты

Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских СМИ сообщил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику из Крыма. По словам Путина, они находятся «в плачевном состоянии»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, авиатехнику и бронетехнику из Крыма. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с представителями российских СМИ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы <…> готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится в плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком [состоянии] практически и была, за эти годы никем не обслуживалась», — сказал Путин. Он отметил, что речь идет о «десятках» военных кораблей и самолетов. По его словам, корабли могут быть доставлены в Одессу, где их передадут украинским военнослужащим.

Российский лидер отметил, что в Крыму остался «значительный боезапас», однако его нельзя транспортировать, боеприпасы подлежат утилизации. Он также выразил готовность пригласить украинских военных в Крым, чтобы они участвовали в процессе утилизации.

Основную часть техники украинской армии отдали в 2014 году, рассказал РБК полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Там остались несколько БМП, БТР и небольшое количество танков Т-64 — всего около двух десятков машин. Один дивизион устаревшей версии С-300», — сказал он.

Из авиации остались семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три экземпляра учебно-боевого самолета Л-39М1, добавил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Что касается украинской морской техники, то считается, что в Крыму остались 17 кораблей и судов обеспечения — включая подводную лодку «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье», напомнил эксперт.

«Кроме того, там есть береговой ракетный комплекс «Утес», но его никуда не перевезешь — он находится в скале. По той же логике невозможно будет вернуть украинцам РЛС СПРН «Днепр», которая находится под Севастополем», — подытожил Фролов.

На встрече с представителями российских СМИ Путин также назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной и выразил надежду, что в будущем они будут нормализованы. «Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», — подчеркнул Путин. Он также заявил, что Россия не заинтересована в заморозке конфликта в Донбассе: «Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась».