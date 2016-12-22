Кремль назвал «жестом доброй воли» готовность вернуть Украине технику

Предложение передать военную технику из Крыма Украине — это «жест доброй воли» президента России Владимира Путина для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки», — сказал он.

Песков напомнил, что до начала военных действий в Донбассе часть военной техники была возвращена на Украину, а затем этот процесс был «действительно прекращен в связи с началом активных боевых действия, с началом кровопролития в самой Украине». Он подчеркнул, что Путин

«неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованность России» в выходе отношений между Москвой и Киевом «из того пике, в которое они вошли, и выходом из того плачевного состояния, в котором находятся».

«Президент также вчера [11 января] об этом говорил, что Россия заинтересована больше других стран в том, чтобы были реализованы минские договоренности. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами, и это, скажем так, еще один жест доброй воли проявления этого политического настроя», — сказал Песков. По его словам, условия возвращения украинских кораблей и авиатехники будут ясны после контактов военных и дипломатов с обеих сторон, а также после реакции украинских властей. Песков отметил, что процесс передачи военной техники Киеву потребует много контактов с Украиной.

О готовности передать Украине оставшиеся в Крыму военные корабли, авиационную технику и бронетехнику Путин заявил 11 января. «Правда, она находится в плачевном состоянии, но это уже не наше дело», — сказал президент. Он отметил, что военная техника была в таком состоянии, потому что «за эти годы никем не обслуживалась». Российский лидер сказал, что речь идет о десятках военных кораблей и самолетов. Он добавил, что корабли могут быть переданы украинской стороне в Одессе.

На Украине на инициативу России ответили, что передача военной техники потребует «очень тщательного изучения». «Чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — заявил командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко.

Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что большую часть техники Россия передала Украине еще в 2014 году. В Крыму остались несколько БМП, БТР и «небольшое количество» танков Т-64, дивизион устаревшей версии С-300. Как рассказал главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, в Крыму также стоят семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ, три экземпляра учебно-боевого самолета Л-39М1, 17 кораблей и судов обеспечения, в том числе подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье».