Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста против Порошенко

Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН.

«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста для импичмента Порошенко мирным путем! Что бы они ни делали, им придется передать власть народу Украины, демократическим ​чистым политикам», — пояснил Саакашвили.

СБУ задержала Саакашвили 5 декабря 2017 года, но его сторонникам удалось освободить политика. Повторно он был задержан 8 декабря. В ответ на это политик объявил через адвоката о начале бессрочной голодовки. Суд в Киеве отказал прокуратуре в домашнем аресте для Саакашвили. Прокуратура обжаловала это решение.

На Украине Саакашвили подозревается в содействии участникам преступной группы и посягательстве на территориальную целостность страны.

26 января Апелляционный суд наложил на Саакашвили частичный домашний арест — в период с 22:00 по 7:00. Суд также обязал политика носить электронный браслет. Генпрокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте.