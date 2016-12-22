Генпрокуратура Украины вызвала Саакашвили на допрос

Лидера «Движения новых сил» и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины (ГПУ) утром 18 декабря. Он вызван в качестве подозреваемого в уголовном деле по признакам совершения нескольких уголовных преступлений. Повестка опубликована на сайте прокуратуры.

Подозреваемым он проходит по статьям УК Украины: ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление, совершение лицом с прямым умыслом деяния), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц, в приготовлении или совершении которого участвовало несколько человек), ч. 2 ст. 256 (содействие должностного лица участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности); ч. 4 ст. 110-2 (посягательство представителем власти на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в разговоре с РБК отметил, что увидел информацию о том, что Генпрокуратура вызвала политика на допрос в качестве подозреваемого, на официальном сайте ведомства.

«Мы только сейчас эту информацию получили, с официального сайта Генпрокуратуры. Он [Саакашвили] эту информацию в ближайшее время проанализирует и сообщит либо лично, либо через меня, какое решение будет принято», — пояснил адвокат.

По его словам, защита не признает процессуальный статус Саакашвили как подозреваемого. «Не признаем его подозреваемым, считаем, что дело сфабриковано», — добавил Чернолуцкий.

Следователи на Украине обвиняют Саакашвили в получении денег на подготовку госпереворота от соратников экс-президента Украины Виктора Януковича. Обвиняемый называет это «наглой ложью». 5 декабря оперативники провели обыск в киевской квартире бывшего губернатора Одесской области, после он был задержан, но его сторонники заблокировали машину Службы безопасности Украины (СБУ) и освободили его.

Второй раз Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря. Его сторонники организовали несколько акций протеста у здания Верховной рады. 11 декабря политик был доставлен в суд, где судья не согласился с доводами обвинения и отказался помещать арестовывать его.

Против Саакашвили возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Генпрокурор Украины Юрий Луценко вызывал политика на допрос в правоохранительные органы, но тот пригласил следователей в палаточный городок у здания Рады.