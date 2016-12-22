Кейси Аффлек не станет вручать «Оскар» лучшей актрисе из-за секс-скандала

Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Кейси Аффлек не будет вручать лучшей актрисе 2018 года награду Американской киноакадемии. Ранее актера обвинили в сексуальных домогательствах на съемках фильма в 2010 году

Кейси Аффлек (Фото: Slavomir Kubes / CTK / Global Look Press)

Американский актер Кейси Аффлек не станет вручать премию «Оскар» лучшей актрисе 2018 года на фоне секс-скандала и не приедет на церемонию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Американской киноакадемии.

В 2017 году Аффлек получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, он сыграл в картине «Манчестер у моря», режиссером которой стал Кеннет Лонерган. По традиции актер, получивший премию «Оскар» за лучшую роль, на следующий год вручает награду лучшей актрисе.

По данным издания Variety, Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма «Я все еще здесь» в 2010 году. По информации издания, иски в суд против Аффлека подали продюсер картины Аманда Уайт и оператор Магдалена Горка. Однако, как сообщает Variety, Аффлек урегулировал иски еще до выхода фильма в прокат.

Решение Аффлека последовало на фоне нового скандала, связанного с сексуальными домогательствами, который разразился осенью минувшего года. В октябре газета The New York Times опубликовала расследование, в котором речь шла о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна к десяткам актрис и работницам киноиндустрии. После этого Вайнштейна уволили из его компании Weinstein Company, также он лишился членства в британских и американских киноакадемиях, от продюсера ушла жена.

После этого началась волна обвинений в адрес известных актеров, режиссеров и общественных деятелей. В Сети появился хештег #MeToo («Я тоже»), под которым женщины рассказывают о домогательствах в свой адрес. Кроме того, известные актрисы, писательницы и продюсеры создали движение Time’s up («Время вышло») для борьбы с домогательствами в Голливуде и в целом в США.