Энистон и Уизерспун вступили в движение в защиту женщин от домогательств

На фоне раскрытия информации о домогательствах выдающиеся актрисы, агенты, писательницы, директора, продюсеры организовали движение Time's up («Время вышло») для борьбы с домогательствами — в частности, в Голливуде и на любой работе вообще в США. Об этом сообщает New York Times.
Инициатива подразумевает создание фонда, в который уже пожертвовали $13 млн, для того чтобы помочь менее привилегированным женщинам в защите от домогательств и последствий, которые могут быть за освещение информации об этом.
Движение Time's up, кроме того, подразумевает работу по «легализации наказаний для компаний, в которых женщины терпят регулярные преследования на работе». Также движение направлено на препятствование заключению соглашений о неразглашении случаев сексуального насилия.
Помимо этого Time's up намерено добиться количественного равенства мужчин и женщин на управляющих должностях.
Вступившие в движение женщины написали открытое письмо, которое было опубликовано в NYT. «Борьба за то, чтобы женщины могли получить повышение и просто были услышанными и признанными на рабочих местах, где доминируют мужчины, должна закончиться. Время этой монополии истекло», — приводит газета выдержку из письма.
В Time's up вступили актрисы Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Рашида Джонс, Эмма Стоун, Керри Вашингтон и Риз Уизерспун, а также член совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли, адвокаты Нина Шоу и Тина Чен и другие. Среди тех, кто вложил деньги в фонд помимо Уизерспун и Мерил Стрип, есть, например, Стивен Спилберг.