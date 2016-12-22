В Голливуде создали комиссию по борьбе с сексуальными домогательствами

В Голливуде создана специальная Комиссия по борьбе с сексуальными домогательствами и за достижение равенства. Об этом сообщает The Variety.
По информации издания, главой комиссии назначена Анита Хилл — адвокат, профессор и общественный деятель. Она стала публично известной благодаря процессу о сексуальных домогательствах в 1991 году. С тех пор Хилл занимается правозащитной деятельностью. «Я испытываю гордость за то, что назначена руководить вновь созданной комиссией чтобы <...> создать институциональные перемены и стимулировать появление культуры уважения к человеческому достоинству в киноидустрии», — сказала она.
Хилл уточнила, что Комиссия сфокусируется на проблемах «неравенства, справедливости, честности, безопасности, абьюзного поведения, образования <... > сбора данных». «Пришло время положить конец культуре молчания. Я занималась этой проблемой 26 лет, и сегодня настало время изменить ситуацию», — сказала она.
В начале 2018 года Комиссия соберется на первое заседание, чтобы уточнить свои задачи, рамки и приоритеты
Тема сексуальных домогательств знаменитостей обрела остроту послу дела продюсера Харви Вайнштейна. В октябре The New York Times опубликовала расследование, согласно которому за последние 30 лет Вайнштейн домогался до нескольких десятков актрис и работниц киноиндустрии, причем со временем количество заявивших о домогательствах только росло. Продюсер был уволен из собственной компании Weinstein Company, лишен членства в киноакадемиях Великобритании и США, а также наград. Против него возбуждено уголовное дело.
Случай Вайнштейна спровоцировал волну обвинений в домогательствах актеров и знаменитостей. В число заподозренных в этом попали актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, Стивен Сигал, комик Луи Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший и многие другие.