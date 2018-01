Студентки обвинили актера Джеймса Франко в «сексуальной эксплуатации»

Пять бывших студенток, которые учились у голливудского актера и продюсера Джеймса Франко, обвинили его в «недостойном поведении и сексуальной эксплуатации». Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Четыре студентки были ученицами киношколы (закрыта в настоящее время), в которой преподавал Франко, а пятая заявила, что он был ее наставником. Там он вел курс «Сексуальные сцены» (Sex Scenes) и одна из его бывших студенток, Сара Тифер-Каплан, утверждает, что Франко принуждал ее сниматься в откровенных сценах. Они соглашались на все предложения Франко, решив, что это поможет их карьерному росту в киноиндустрии, отметила она.

«Эй, Джеймс Франко, какой красивый значок Time's up ты нацепил на церемонию «Золотого глобуса». Помнишь, как несколько недель назад ты сказал, что обнажение в двух твоих фильмах за $100 в час — не эксплуатация, потому что я подписала контракт? Время для этого истекло! (Times up on that!)» — написала Тифер-Каплан.

Представитель актера отрицает эти обвинения.

Накануне еще одна девушка, Виолетта Пэйли, написала в Twitter, что Франко склонял ее к сексу в машине и звал ее 17-летнюю подругу провести ночь в отеле.

Прошедшая 7 января церемония «Золотой глобус» была посвящена жертвам сексуального насилия, которых поддержали большинство актрис, придя на мероприятие в нарядах черного цвета. За несколько дней до церемонии сотни голливудских актрис, сценаристов, режиссеров объявили кампанию Time's Up («Время истекло»). Движение призывает к «легализации наказаний для компаний, в которых женщины терпят регулярные преследования на работе» и направлено на препятствование заключению соглашений о неразглашении случаев сексуального насилия. К нему присоединились актрисы Риз Уизерспун, Эмма Уотсон и другие.

На церемонию Франко пришел cо значком Time’s Up, однако гости и многие интернет-пользователи не оценили его жест и обвинили артиста в лицемерии, пишет LA Times. В Сети вспомнили историю 2014 года, когда актер пытался склонить к сексу 17-летнюю британку, предлагая ей в Instagram встретиться в отеле. При этом он знал возраст девушки. После того как история стала известна публике, он подтвердил ее достоверность на телешоу Live With Kelly and Michael и извинился.

Скандал о сексуальных домогательствах в Голливуде разгорелся после того, как в октябре 2017 года издание The New York Times опубликовало расследование о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Среди пожаловавшихся на домогательства с его стороны — актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Азия Ардженто и другие.

Джеймс Франко родился в 1978 году в Калифорнии. За съемки в картине «Джеймс Дин» он получил «Золотой глобус» в 2002 году. Снялся во многих фильмах, среди которых «Человек-паук», «Тристан и Изольда», «Харви Милк» и другие. Преподает кинопроизводство в Нью-Йоркском университете.