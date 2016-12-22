Основателя Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

Одного из основателей рок-группы Kiss, Джина Симмонса обвинила в домогательствах делавшая с ним интервью журналистка, сообщает TMZ. Женщина направила против него судебных иск.

По словам журналистки, инцидент, послуживший поводом для судебного иска, произошел в прошлом месяце. Женщина брала интервью у Симмонса на открытии ресторана в Сан-Бернардино. Во время общения музыкант взял ее руку и положил себе на колено. Одновременно он позволил себе ряд двусмысленных намеков. Позднее, во время группового фото, он схватил ее за ягодицы.

Ранее, 15 декабря новые обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против актера Дастина Хоффмана. Женщины, обвинившие его в непристойном поведении, рассказали, что все инциденты имели место в 1980-х. Одна из них была на тот момент несовершеннолетней одноклассницей его дочери.

В октябре The New York Times выпустила журналистское расследование о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. Оно спровоцировало волну обвинений в домогательствах в отношении голливудских актеров, общественных деятелей и политиков. Они стали поводом для отставки главного дирижера Метрополитен-опера Джеймса Левайна, прекращения съемок сериала «Карточный домик» в связи со скандалом вокруг актера Кевина Спейси и разрыву контрактов с другими обвиненными в непристойном поведении актерами.