Для не попавших на Олимпиаду спортсменов проведут соревнования в России

Для российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит к выступлению на Олимпиаде-2018, будут проведены другие соревнования. Об этом заявил журналистам министр российского спорта Павел Колобков, передает ТАСС.

«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами», — пояснил он.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что в окончательную заявку на Игры в Пхёнчхане вошли 169 российских спортсменов. Сильнейшие спортсмены не поедут на эти соревнования. «Более слабые» спортсмены «из солидарности» не стали занимать их места.

В конце прошлой недели МОК исключил 111 спортсменов из российской заявки на Олимпиаду в Пхёнчхане. Изначально в ней значились 500 атлетов.

После этого Павел Колобков заявил, что 24 января были направлены дела в гражданский суд Швейцарии. «В любом случае будем биться за каждого спортсмена. Надеемся на справедливое решение суда», — заключил министр.