Верховный суд Чечни отклонил жалобу на арест правозащитника Титиева

Верховный суд Чечни признал законным заключение под стражу руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат обвиняемого Петр Заикин.

«Верховный суд отклонил нашу апелляционную жалобу», — сказал защитник, пояснив, что в «дальнейшем обжаловании меры пресечения смысла нет».

Заикин просил апелляционную инстанцию отменить решение об аресте Титиева и отказать в удовлетворении соответствующего ходатайства следствия. Однако Верховный суд не нашел оснований для этого.

Правозащитник Оюб Титиев был задержан 9 января по обвинению в хранении наркотиков. Против него завели дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Правозащитник был арестован на два месяца. 16 января он написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В нем Титиев сообщил о давлении на него со стороны полиции Чечни, которая подбросила наркотики в его машину.

После ареста Титиева его семья уехала из Чечни. Адвокат обвиняемого рассказал РБК, что родственникам правозащитника угрожали, также его подзащитного склоняли к самооговору.

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал не политизировать ситуацию с Титиевым.