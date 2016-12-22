СПЧ призвал не политизировать ситуацию с главой чеченского «Мемориала»

​Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов призвал не политизировать ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Ранее Госдеп США призвал власти Чечни немедленно освободить правозащитника.

«По поводу заявления Госдепартамента: я очень просил бы не политизировать историю с возбуждением уголовного дела в отношении Оюба Титиева. Этот вопрос нуждается в общественном контроле, в тщательном изучении, безусловно. Но в чем он точно не нуждается, так это в политизации», — заявил Федотов «РИА Новости».

Глава СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой направить в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для контроля над расследованием дела Титиева.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность направления в село Курчалой сотрудников центрального аппарата МВД России для осуществления соответствующего процессуального контроля либо передать расследование дела О.Титиева в следственный департамент МВД России в установленном законом порядке», — говорится в обращении Федотова.

Ранее Шалинский городской суд Чечни арестовал Титиева на два месяца. Он был задержали 9 января. ​По данным МВД республики, в автомобиле правозащитника была обнаружена марихуана, против него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков». Глава чеченского «Мемориала» свою вину не признает. Титиев настаивает, что пакет с наркотическим веществом был подброшен к нему в автомобиль одним из полицейских, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Петр Заикин.



В «Мемориале» ранее заявляли, что Титиев столкнулся с угрозами со стороны полицейских. Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РБК, что сообщения об угрозах близким и родным Титиева со стороны сотрудников МВД​ Чечни являются «полной ложью».