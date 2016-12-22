Задержанный в Чечне глава грозненского «Мемориала» пожаловался на угрозы

Оюб Титиев рассказал своему адвокату, что его склоняют к самооговору и угрожают родственникам. Правозащитника ранее задержали по обвинению в хранении наркотиков

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев, задержанный на этой неделе по подозрению в хранении наркотиков и отрицающий свою вину, столкнулся с угрозами со стороны полицейских. Об этом говорится в заявлении «Мемориала», опубликованном на сайте организации. Информацию подтвердил РБК и адвокат Титиева Петр Заикин.

По словам защитника, сотрудники Курчалоевского районного отдела полиции Чечни склоняли Титиева к самооговору и угрожали его родственникам.

«Накануне вечером, 10 января, Оюб мне лично рассказал, что в течение трех часов ожидания следователя он находился у одного из оперативников, который пытался убедить его дать на себя показания о том, что он хранил наркотики в машине. Он отказался и заявил, что это неправда. Также ему угрожали, что если он себя не оговорит, то будет создан ряд неприятностей его родственникам, включая возбуждение уголовного дела в отношении членов его семьи по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Это вещи, несовместимые с Оюбом», — сказал адвокат.

В заявлении «Мемориала» говорится, что сотрудники отдела 10 января побывали в доме Титиева в селе Курчалой. «Его жены и детей дома не было, но дома в это время находились его родственницы из семьи его брата, Якуба Титиева. Полицейские вели себя чрезвычайно грубо. Они заявили, что разыскивают Якуба и 28-летнего сына Оюба, Бекхана Титиева. Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость. Они заявили, что Бекхан и Якуб завтра же, 11 января, должны явиться к участковому уполномоченному полиции, и угрожали в противном случае неприятностями их родным», — сказано в сообщении правозащитников. После этого полицейские выгнали всех женщин на улицу, заперли дом и ушли, забрав с собой ключи, утверждает «Мемориал».

Сотрудники центра заявили о планах обратиться в связи с произошедшим к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека (СПЧ) при президенте.