Московские власти пригрозили сторонникам Навального прокуратурой

Власти Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если организаторы несогласованной акции «Забастовка избирателей» продолжат агитировать за участие в ней. Об этом РБК сообщили в городском департаменте региональной безопасности.

«Также напоминаем, что в случае проведения несогласованного публичного мероприятия организатор и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», — добавили в департаменте.

Глава департамента Владимир Черников напомнил, что заявки на митинг и шествие под общим названием «Забастовка избирателей» от группы граждан были одобрены. Однако организаторам были предложены альтернативные площадки: вместо проспекта Сахарова и улицы Тверской им предложили собраться в ​парке «Сокольники», на улицах Перерва и Люблинской или улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Информации о принятии или отклонении предложений от заявителей в указанные сроки не поступило. Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» заявители не имеют права проводить заявленные публичные мероприятия.

Накануне Навальный выступил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он в том числе заявил, что акции его сторонников согласовывают только в окраинных районах, а не в центре. В качестве примера он привел предложение митинговать в Сокольниках — по его словам, «буквально в лесу».

О намерении провести «Забастовку избирателей» 28 января Навальный заявил после того, как ЦИК отказалась допустить его на выборы президента ​из-за судимости по делу «Кировлеса». Также оппозиционер пожаловался в Конституционный суд — по его мнению, такое ограничение противоречит Конституции, где сказано, что быть избранным имеет право любой гражданин России, достигший 35-летнего возраста и проживающий в стране не менее 10 лет. Однако суд отказался рассматривать жалобу.