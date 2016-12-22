Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Навального о выборах

Конституционный суд России отказал политику Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на закон о выборах президента. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

«Вопреки мнению заявителя, полагающего, что федеральный законодатель не вправе ограничивать пассивное избирательное право граждан на выборах президента Российской Федерации, введение такого ограничения <…> имеет особенно важное значение, поскольку возможность избрания на эту должность лица, осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющего неснятую и непогашенную судимость за такое преступление, сама по себе создает крайне высокие риски для правовой демократии», — указывается в определении суда.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов назвал решение Конституционного суда «ожидаемым». «Это очень забавно, но для нас это ожидаемо, поэтому мы готовим акцию 28 января, забастовку избирателей. Мы и не надеялись, что в судебном порядке Навального допустят до выборов», — сказал Жданов.

Жалобу в Конституционный суд Навальный подал 16 января. По мнению политика, основному закону России противоречит часть документа о выборах президента, в которой установлены ограничения по наличию пассивного избирательного права.